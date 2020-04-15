İnfaz yasasının kabul edilmesiyle Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İnfaz yasasının kabul edilmesiyle Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler başladı - Haber
Maltepe Cezaevi, Af Yasası, Maltepe, 3. Sayfa

İnfaz yasasının kabul edilmesiyle Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler başladı

İnfaz yasasının kabul edilmesiyle Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler başladı İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler başladı.

15.04.2020 04:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 04:02
İnfaz yasasının kabul edilmesiyle Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler başladı

İnfaz yasasının kabul edilmesiyle Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler başladı

İSTANBUL - İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler başladı. İlk etapta 65 yaş ve üzeri tutuklular tahliye oldu.

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan mahkumlar tahliye edildi. Öncelikli olarak 65 yaş üstü yaşlı mahkumlar tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ve jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alındıktan sonra cezaevinden çıkarıldı.

Ne Olmuştu?

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kabul edilen yasa kapsamında korona virüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak. Yasayla birlikte 90 bin tutukluya tahliye yolu açılırken, denetimli serbestlik süresi de bir kereliğine mahsus olarak 3 yıla çıkarılacak. Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar ise kapsam dışı bırakılacak.

İnfaz yasasının kabul edilmesiyle Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler başladı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haber
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
'Maaşın var, bakacaksın' yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haber
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Brezilya'daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü Haber
Brezilya'daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi Haber
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım Haber
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Bakan Koca 'Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?' sorusunu yanıtladı Haber
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi...
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için...
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
Trump'ın 'Koronavirüsün tedavisinde etkili' diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü
Trump'ın "Koronavirüsün tedavisinde etkili" diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi
Bakan Koca, 'Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi' iddialarına cevap verdi
Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti
İletişim Başkanı Altun'un avukatından 'Boğaz'da kaçak var' haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı
İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ömer Çelik Haydar Baş Özlem Zengin Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Ece Erken Cemal Can Levent Dörter
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Radamel Falcao Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İnfaz Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İnfaz yasasının kabul edilmesiyle Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 05:35:02. #1.15#
title