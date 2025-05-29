İNFAZ PAKETİ || İnfaz yasası düzenlemesi son dakika! İnfaz Paketi açıklandı mı?

"İnfaz düzenlemesi 2025 açıklandı mı?" sorusu, günün en çok araştırılan konularından biri haline geldi. Meclis'e sunulan tasarıda hasta, yaşlı ve özel duruma sahip hükümlüler için yeni infaz yöntemlerinin uygulanması öngörülüyor. Düzenleme, özellikle hasta tutuklu ve hükümlüleri kapsayacak şekilde hazırlandı. Peki, İnfaz Paketi açıklandı mı? Yeni infaz yasası kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

İNFAZ PAKETİNDE NELER VAR?

Binlerce mahkum ve mahkum yakınının beklediği infaz düzenlemesi AK Parti tarafından saat 15.00'te Meclis başkanlığına sunulacak. AK Parti-DEM zirvesinin ardından açıklamalarda bulunan Grup Başkanvekili Sezai Temelli, infaz düzenlemesinin yalnızca hasta tutuklu ve hükümlüleri kapsayacağını söyledi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili maddelerin olup olmayacağı merak edilen ve uzun süredir üzerinde çalışılan kanun teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler aktaracak.