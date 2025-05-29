İNFAZ PAKETİ || İnfaz yasası düzenlemesi son dakika! İnfaz Paketi açıklandı mı?

İNFAZ PAKETİ || İnfaz yasası düzenlemesi son dakika! İnfaz Paketi açıklandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnfaz düzenlemesi 2025 yılı itibarıyla yeniden gündeme geldi. Binlerce mahkum ve mahkum yakınının merakla beklediği düzenleme için önemli bir adım atıldı. AK Parti tarafından hazırlanan yeni infaz paketi, saat 15.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

"İnfaz düzenlemesi 2025 açıklandı mı?" sorusu, günün en çok araştırılan konularından biri haline geldi. Meclis'e sunulan tasarıda hasta, yaşlı ve özel duruma sahip hükümlüler için yeni infaz yöntemlerinin uygulanması öngörülüyor. Düzenleme, özellikle hasta tutuklu ve hükümlüleri kapsayacak şekilde hazırlandı. Peki, İnfaz Paketi açıklandı mı? Yeni infaz yasası kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

İNFAZ PAKETİNDE NELER VAR?

Binlerce mahkum ve mahkum yakınının beklediği infaz düzenlemesi AK Parti tarafından saat 15.00'te Meclis başkanlığına sunulacak. AK Parti-DEM zirvesinin ardından açıklamalarda bulunan Grup Başkanvekili Sezai Temelli, infaz düzenlemesinin yalnızca hasta tutuklu ve hükümlüleri kapsayacağını söyledi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili maddelerin olup olmayacağı merak edilen ve uzun süredir üzerinde çalışılan kanun teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler aktaracak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
İnfaz düzenlemesi Meclis'te

10 yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Yeniden aday olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi

Tekrar aday olacak mı? Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdem Erdoğan:

Pkk nin onderi ve olasi c baskani icin hukumu verilirse yaş haddinden dokayi cezasini evde tamamlasin diye duzenleme yapmiş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Resmen açıklandı! EuroLeague'de yeni dönem

Resmen açıklandı! EuroLeague'de yeni dönem
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.