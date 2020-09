İnfak nedir? İnfak kelime anlamı nedir? İnfak TDK anlamı nedir? İslam dinine göre infak ne demektir? İnfak nedir? İnfak hangi durumlar için kullanılır? İnfak kelimesi hangi manaya gelmektedir? İnfak kelimesi nerede kullanılır?

İslam dünyasında sıklıkla duyduğumuz bir kelime olan infak hangi anlamlara gelmektedir? Ne için, nerede kullanılır? İşte infak kelimesinin anlamı haberimizde yer almaktadır;

İNFAK NEDİR?

İnfak sözlükte 'bitmek, tükenmek, son bulmak' anlamlarında kullanılmıştır. Aynı zamanda 'bitirmek, yok etmek, yoksul düşmek' anlamlarında da kullanılmıştır. Dini açıdan baktığımız zaman ise infak kelimesi, Allah'ın rızasını kazanmak için kendi paramızdan yoksullara yardım etmektir. Bu açıdan bakıldığı zaman farz olan ibadet zekatı da içerisinde barındırır.

İNFAK TDK ANLAMI NEDİR?

Arapça bir kelime olan infak sözcüğü TDK anlamıyla, 'Nafaka verip bir kimsenin geçimini sağlama' olarak sağlanıyor.

İSLAMİYETTE İNFAK NE ANLAMDA KULLANILIR?

Allah'ın rızasını kazanmak suretiyle bir müminin farz olan zekat inancını yerine getirmesidir. Bu durumda insan sadece Allah'ın rızasını kazanmak için kendi payından başkalarına verir. Genellikle yoksul veya ihtiyaç sahiplerine yardım etmek suretiyle infakta bulunur.

İnfak kelimesi yalın bir şekilde kullanıldığı zaman faydalı harcamaları kapsar. Harcanan paraya ise 'nafaka' denir. Hukukta ise infak kelimesi kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişileri ifade eder.

Allah rızası için yapılan her türlü davranış, İslama ve müslümanlara fayda sağlayan ve onların yararına olan her şey infak olarak değerlendirilir. Ayrıca cami, çeşme, okul, yol, köprü, bakımevi olarak yapılan her türlü hayır kurumu da infak kapsamında değerlendirilir.

İNFAK VERİLİRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

1)Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için infak yapılır.

2)İnfakı yapacak kişi, kabul edeni küçük düşürmeden yapmalıdır. Onur kırıcı herhangi bir durumdan kaçınmalıdır.

3)Yapılan infak en iyi ürünlerden seçilmeli ve verilen ürünlerin kaliteli olması gerekmektedir.

4)Gerçek ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerekir.

İNFAKIN ÖNEMİ NEDİR?

Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan yardımlar maneviyatımızı arttırır. Bu da kazandığımız helal paranın daha bereketli bir hale gelmesine vesile olur. İç huzurumuz artar. İnsanlar kendisini daha iyi hisseder. Diğer insanlara karşı sorumluluk duygusu artar. Topluma karşı daha bilinçli bir birey olur. Bu yüzden infakta bulunmamız ruhsal açıdan olgunlaşmamıza olanak sağlar.

İNFAKIN AMACI NEDİR?

Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak suretiyle diğer müslümanlara yardımda bulunması durumudur. Müslüman bir kimse yaptığı iyilikler karşısında kendisini mutlu ve huzurlu hisseder. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu arttırdığı için insanın vicdani duygularını rahatlatır.