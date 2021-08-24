İNEKLERİNİ OTLATIRKEN TİLKİ VE DOMUZLARI GÖRÜNTÜLEDİ
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İNEKLERİNİ OTLATIRKEN TİLKİ VE DOMUZLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta arazide ineklerini otlatan Mehmet Altay (49) yakınına kadar gelen 2 tilki ve domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

TOKAT'ta arazide ineklerini otlatan Mehmet Altay (49) yakınına kadar gelen 2 tilki ve domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesinde besicilik yapan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Altay, ineklerini otlatmaya gittiği merada yabani hayvanlarla karşılaştı. Önce birbirleriyle oynayan 2 tilkiyi fark eden Altay, fındık ağaçlarının arkasında ise domuz sürüsünü gördü. Altay, anne ve yavru domuzlar ile 2 tilkiyi cep telefonuyla görüntülerken, bir yandan da yaşananları anlattı.

İNEKLERİNİ OTLATIRKEN TİLKİ VE DOMUZLARI GÖRÜNTÜLEDİ
İNEKLERİNİ OTLATIRKEN TİLKİ VE DOMUZLARI GÖRÜNTÜLEDİ
İNEKLERİNİ OTLATIRKEN TİLKİ VE DOMUZLARI GÖRÜNTÜLEDİ
İNEKLERİNİ OTLATIRKEN TİLKİ VE DOMUZLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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