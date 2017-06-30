İnegölspor'da Transfer

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İnegölspor, Pendikspor'dan Okan Deniz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



İnegölspor Başkan Yardımcısı Osman Sevim, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, eski oyuncuları Deniz ile anlaştıklarını söyledi.





Çok sağlam bir altyapı kurmaya çalıştıklarını belirten Sevim, "Teknik direktörümüzün sunduğu raporlar doğrultusunda kısmetse yeni transferlerimiz de olacak. İç ve dış transferlerimiz 10 gün boyunca sürecek. Şampiyonluk adaylığımız söz konusu. Kimse merak etmesin, İnegölspor zoru başaracak. Yeterki İnegöl bizimle olsun, kenetlensin. Biz bu işi Allah izin verirse başaracağız." dedi.



Deniz de İnegölspor'a döndüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, "Ne zaman 'İnegöl' denilse aklıma kaybettiğimiz final maçı geliyor. Takım olarak çok üzülmüştük. İnşallah buraya yarım bıraktığımızı tamamlamaya geldik. Yönetim değişti. Ben, takım arkadaşlarım, yöneticiler ve büyüklerimiz, el birliğiyle Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Taraftarlarımız bize inansın, güvensin. Allah'ın izniyle İnegölspor ve bizim için her şey iyi olacak." ifadesini kullandı.