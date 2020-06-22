İnegöl hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnegöl hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı

Kurban bayramına 1 buçuk ay gibi kısa bir süre kalırken, bölgenin en hareketli hayvan pazarları olan İnegöl hayvan pazarının kurban bayramı için yer kiralama işlemi bugün yapıldı.

İnegöl hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı
22.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:51

Kurban bayramına 1 buçuk ay gibi kısa bir süre kalırken, bölgenin en hareketli hayvan pazarları olan İnegöl hayvan pazarının kurban bayramı için yer kiralama işlemi bugün yapıldı. İhaleye çıkarılan 201 kotradan 97'sinin satışı gerçekleştirilirken, Belediye bu kiralamalardan 178 bin 500 TL gelir elde etti.

Bölgenin en hareketli ve rağbet gören hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarı, kurban bayramı öncesi yapılan kiralama ile bu yıl da kurbanlık piyasasının önemli merkezlerinden biri olacağını gösterdi. İnegöl Hayvan Pazarında kurbanlık hayvan satış yeri kiralama işlemi bugün saat 10.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın kotra kiralamak üzere hazır bulunduğu salonda, açık arttırma usulü ile yapılan kiralamalar sonucunda 201 kotradan 97'sinin satışı gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın'ın Başkanlığında gerçekleştiren kotra kiralamalarında, İnegöl Belediyesi 178 bin 500 TL gelir elde etti.

Başkan Yardımcısı Emin Dündar'ın da takip ettiği kotra ihalesinde, katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, satışlarla ilgili bilgiler verdi. Aydın, "Kurban bayramına bir buçuk ay gibi kısa bir süre kalırken, bölgenin en hareketli hayvan pazarı olan İnegöl Hayvan Pazarının kurban bayramı için yer kiralama işlemini gerçekleştirmek adına toplanmış bulunuyoruz. Yapacağımız kiralama işleminin şimdiden hepimize hayırlı olmasını temenni ediyor, ilçemizden ve şehir dışından gelen tüm misafirlerimize Belediye Başkanımız Alper Taban ve şahsım adına hoş geldiniz diyorum. Her yıl olduğu gibi hayvan pazarında yer alan kotralarımızın kiralama işlemini bu yıl da şeffaf bir ortam içerisinde, ayrımcılık olmadan, en fazla değeri veren vatandaşımıza kiralama işlemini gerçekleştireceğiz" dedi.

Amacın şeffaf bir yönetim olduğuna dikkat çeken Aydın, "Geçtiğimiz yıl başka bir salonda yine benzer bir ihale gerçekleştirdik. Bu şekilde açık arttırmayla kotraları satmamızın sebebi, yılbaşına kadar isteyenler kotraları gelip satın alabiliyorlar. Ancak alamayanlar gelecek burada eşit şartlarda, ilan ettiğimiz şartnameye göre kotrasını alıp, günü geldiğinde de hayvan pazarına yerini açıp kurbanlık satışına başlamasını sağlamak. Amacımız şeffaf olmak. Bu yıl zor bir dönemden de geçiyoruz. Bir pandemi süreci içerisindeyiz. İnşallah hem ülkemiz hem dünya bunu en kısa sürede atlatır. Bu yıl hedefimiz yeni hayvan pazarında sizleri ağırlamaktı. Ancak korona virüs sürecinden dolayı bu geriye ötelendi. Ama bu proje İnegöl Belediyesi'nin hedefinde var" diye konuştu.

Açıklamanın ardından kotra kiralama işlemine geçildi. Küçükbaş kurbanlık hayvanların bulunacağı kotraların satışıyla başlayan kiralamalar, daha sonra büyükbaş hayvanlar için ayrılan bölüme geçildi. Kurbanlık satıcılarının yoğun ilgi gösterdiği kotra kiralamalarında toplam 201 kotra satışa sunuldu. 53 kurbanlık satıcısı, 97 adet kotrayı kiraladı.

Boşta kalan kotraların kiralanma işleminin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kira Servisinden gerçekleştirileceği ifade edilirken, hayvan pazarının ise 1 Temmuz Çarşamba günü itibariyle hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu. Bu tarihten önce pazara kurbanlık girişi yapılmasına müsaade edilmeyeceği de belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Haber
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Kadir Ekinci Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Binali Yıldırım
Magazin Lara Ebru Gündeş Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Deniz Türüç Yılmaz Vural Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: İnegöl hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 14:09:53. #1.15#
title