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İnegöl'de yaban hayvanları unutulmadı

İnegöl'de yaban hayvanları unutulmadı
AA / Kadir İnci - Haberler | Güncel

İnegöl ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalan hayvanlar için vatandaşlar tarafından yem bırakılıyor.

İNEGÖL, BURSA (AA) - İnegöl ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalan hayvanlar için vatandaşlar tarafından yem bırakılıyor.

İlçede ikamet eden Fırat Yıldız (25) kasap ve fırınlardan temin ettiği kemik ve bayat ekmeklerle doğada yaşayan hayvanları besliyor.

İlçede yaşayan gençlerle oluşturdukları Geleneksel Yardımlaşma Hareketi adı altında bu tür çalışmaları yaptıklarını belirten Yıldız, "Kar yağışı nedeniyle toprak örtüsü karla kaplandı. Biz de sokak hayvanlarını beslemek için buradayız. Sokak hayvanlarına kış aylarında hep birlikte sahip çıkalım." dedi.

AA / Kadir İnci - Son Dakika Haberleri

Fırat Yıldız, İnegöl, kar, Güncel, Haber

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