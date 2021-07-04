İnegöl'de "Kültür Sanat Etkinlikleri" Irmak Arıcı konseriyle başladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediyenin "Kültür Sanat Etkinlikleri" kapsamında şarkıcı Irmak Arıcı sahne aldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediyenin "Kültür Sanat Etkinlikleri" kapsamında şarkıcı Irmak Arıcı sahne aldı.
Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda düzenlenen konser, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.
İzleyiciler, Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulaması ile konser alanına alındı.
Konseri izleyenler, sevilen parçalarını seslendiren Irmak Arıcı'ya bazen eşlik etti. Arıcı, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.
Etkinliğe, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ile çok sayıda kişi katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek