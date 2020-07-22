İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil durağa ve ağaca çarptı: 2 yaralı
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İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil durağa ve ağaca çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

22.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:01

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Caddesi'nde seyreden Nagihan Başaran (44) idaresindeki 16 KHU 56 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce durağa, daha sonra ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Başaran ile aynı araçtaki Emine Turan (19), sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil durağa ve ağaca çarptı: 2 yaralı

Kaynak: AA

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