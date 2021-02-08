İnegöl'de emniyet mensuplarından polis olmak isteyen çocuğa ziyaret
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İnegöl'de emniyet mensuplarından polis olmak isteyen çocuğa ziyaret

08.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:16

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve polis olmak isteyen 8 yaşındaki Umut Çiftçi, emniyet mensuplarınca ziyaret edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve polis olmak isteyen 8 yaşındaki Umut Çiftçi, emniyet mensuplarınca ziyaret edildi.

Umut Çiftçi'nin babası Akif Çiftçi'nin, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) bildirmesinin ardından, İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir aileyi kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ederek küçük Umut'a polis üniforması verdi.

Daha sonra polisler, Umut'u motosiklete bindirip mahallede tur attı.

İnegöl'de emniyet mensuplarından polis olmak isteyen çocuğa ziyaret
İnegöl'de emniyet mensuplarından polis olmak isteyen çocuğa ziyaret
İnegöl'de emniyet mensuplarından polis olmak isteyen çocuğa ziyaret
İnegöl'de emniyet mensuplarından polis olmak isteyen çocuğa ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı

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