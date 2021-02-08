İnegöl'de emniyet mensuplarından polis olmak isteyen çocuğa ziyaret
08.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:16
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve polis olmak isteyen 8 yaşındaki Umut Çiftçi, emniyet mensuplarınca ziyaret edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve polis olmak isteyen 8 yaşındaki Umut Çiftçi, emniyet mensuplarınca ziyaret edildi.
Umut Çiftçi'nin babası Akif Çiftçi'nin, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) bildirmesinin ardından, İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir aileyi kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ederek küçük Umut'a polis üniforması verdi.
Daha sonra polisler, Umut'u motosiklete bindirip mahallede tur attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı