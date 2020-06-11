İnegöl'de elini tornaya kaptıran mobilya işçisi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.
11.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:03
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.
Ağaç İşleri Sanayi'nde 28. Mobilya Sokak'ta bir sandalye fabrikasında çalışan Yener Pehlivan (54), elini tornaya kaptırdı.
Yener Pehlivan, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İki parmağı kopan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA