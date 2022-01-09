İnegöl'de devrilen talaş yüklü tırın sürücüsü yaralandı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır sürücüsü yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır sürücüsü yaralandı.
Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda seyreden Osman Nebioğlu (39) idaresindeki 43 HP 827 plakalı tır, kavşağa girdiği sırada virajı alamayarak devrildi.
Tırın dorsesinde bulunan talaşlar etrafa saçıldı.
Kazada yaralanan sürücü Nebioğlu, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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