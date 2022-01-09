İnegöl'de devrilen talaş yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnegöl'de devrilen talaş yüklü tırın sürücüsü yaralandı

İnegöl'de devrilen talaş yüklü tırın sürücüsü yaralandı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır sürücüsü yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır sürücüsü yaralandı.

Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda seyreden Osman Nebioğlu (39) idaresindeki 43 HP 827 plakalı tır, kavşağa girdiği sırada virajı alamayarak devrildi.

Tırın dorsesinde bulunan talaşlar etrafa saçıldı.

Kazada yaralanan sürücü Nebioğlu, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğu kanıtlandı

Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğu kanıtlandı

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title