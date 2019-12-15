İnegöl'de dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
15.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:32
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Ç. yönetimindeki 16 AF 420 plakalı otomobil, İnegöl-Yeniceköy Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazada, sürücü Ali Ç. ile araçta bulunan Tenzile ve Berkay Ç. yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA