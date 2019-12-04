İnegöl'de camiden para çalan şüpheli yakalandı
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İnegöl'de camiden para çalan şüpheli yakalandı

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Merkez Cami'den bin lira çalınmasına ilişkin bir şüpheli yakalandı.

04.12.2019 08:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:06
İnegöl'de camiden para çalan şüpheli yakalandı

ilçesine bağlı kırsal 'ndeki Merkez Cami'den bin lira çalınmasına ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Cami ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipleri, zanlının Yusuf A. (21) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, İnegöl Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA
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