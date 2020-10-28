İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
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İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

28.10.2020 11:34 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:47
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki giriş-çıkış tabelalarındaki nüfus sayılarının silinmesi, şaşkınlığa neden oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Her şey kontrol altında" ifadelerini kullandı.

4 ay önce, Bursa'dan İnegöl'e giriş tabelasında ilçenin toplam nüfusu 270 bin olarak yazılırken, Eskişehir'den İnegöl'e giriş tabelasında ise bu rakam 274 bin olarak yer aldı. Tabelalardaki fark şaşkınlığa neden olurken, 4 binlik nüfus farkı şaka konusu da oldu. Tepkilerin ardından tabelalardaki sayılar düzeltildi.

İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Geçen pazartesi günü ise ilçenin giriş-çıkış tabelalarındaki nüfus sayılarının silindiği görüldü. Vatandaşlar bir kez daha şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların durumla ilgili sosyal medyadaki paylaşımları üzerine Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Her şey kontrol altında" dedi.

İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

"270 BİN KAYIP ZOR BULUNUR"

İlçede yaşayan Sinan Çelik, "Eski tabelalarda 4 bin kişi kayıp vardı. Şimdi 270 bin kişi kayıp. Bu duruma sadece gülüyorum. Geçen aylarda hatırladığınız gibi tabelamızda 4 bin kayıp vardı. Şimdi tabelalarda hiçbir şey kalmadı. 270 bin kayıp herhalde zor bulunur. Tabelaya göre İnegöl'de yaşayan yok" dedi.

BAKIM ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLANDI

İnegöl'deki giriş-çıkış tabelalarındaki nüfus sayılarının silinmesinin tabelalardaki bakım çalışmasından kaynaklandığı öğrenildi.

İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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