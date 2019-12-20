İnegöl'de 3 bin 747 kişi okuma yazma öğrendi

20.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:44

İnegöl ilçesinde 309 kurs merkezinde, yaklaşık iki yılda, 3 bin 747 kişi okuma yazma öğrendi.

Kursta eğitim alan 56 yaşındaki Kevser Kırca, okuma yazma öğrendikten sonra güven kazandığını söyledi.

Nurten Arabul (55) da üç ayda okuma yazma öğrendiğini belirterek, "Okumayı seven bir insanım, okuyamadım. Burada fırsat buldum ve geldim. Okumak, çok güzel bir şey." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yetişkinlere okuma yazma öğreten Fatih Altuntaş da "Kursa gelen öğrencilerin azim ve isteklerini görünce mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.

İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk ise şunları kaydetti:

"Bu yıl bu okuma yazma seferberliğinin 3. kuru devam ediyor. İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında 181 kurs merkezinde 2 bin 161 kişiye okuma yazma öğrettik. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 106 kurs merkezin bin 276 kişiye okuma yazma öğrettik ve 2019 yılı eylül-aralık döneminde ise 32 kurs merkezinde 310 kişiye okuma yazma öğrettik. Amacımız, İnegöl genelinde okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmaması."

Kaynak: AA