İnegöl Belediyespor Fenerbahçe'yi ağırlıyor
Haberler » Güncel » İnegöl Belediyespor Fenerbahçe'yi ağırlıyor - Haber

İnegöl Belediyespor Fenerbahçe'yi ağırlıyor

İnegöl Belediye Başkanı ve Belediyespor Başkanı Alper Taban, Axa Sigorta Efeler Liginde devam eden mücadelede, Pazar günü İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe arasında oynanacak olan voleybol maçına tüm ilçe halkını davet etti.

12.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:13
İnegöl Belediyespor Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Belediyesi sporun her alanına destek vermeye devam ediyor. maçları da bu anlamda oldukça heyecanlı geçiyor. Bu kapsamda bu hafta sonu oynanacak maça ev sahipliği yapacak. 15 Aralık Pazar günü saat 16.00'da İlçe Salonu'nunda oynanacak maçta İnegöl Belediyespor ve karşı karşıya gelecek.

TARAFTAR DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR

Maçlarda seyirci desteğinin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Alper Taban; "Takımımız bu hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu anlamda taraftar desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz. Voleybol maçlarında kıyasıya süren bir rekabet seyrediyoruz. Heyecanımızı ve sporun birleştirici gücünü birlikte yaşamak için ilçe halkımızın destek vereceğini umut ediyorum " dedi.

ŞEHRİMİZİ TEMSİL EDİYORUZ

Zorlu bir maç olacağını belirten Taban:" İnegöl her alanda olduğu gibi sporda da isminden söz ettirmeli. Elbette her iki takımda kazanmak için oynayacak. Güzel bir başarı elde etmeyi umuyoruz. Burada seyirci desteğinin de önemi büyük. Çünkü maçlarda şehrimizi de temsil ediyoruz. Bu anlamda salon sporlarına ilginin daha da artması gerektiğini düşünüyorum. Ev sahibi takım olarak oynayacağımız maçta, takımımıza başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler