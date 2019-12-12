İnegöl Belediyespor Fenerbahçe'yi ağırlıyor

12.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:13

İnegöl Belediyesi sporun her alanına destek vermeye devam ediyor. Voleybol maçları da bu anlamda oldukça heyecanlı geçiyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyespor bu hafta sonu oynanacak maça ev sahipliği yapacak. 15 Aralık Pazar günü saat 16.00'da İlçe Spor Salonu'nunda oynanacak maçta İnegöl Belediyespor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

TARAFTAR DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR

Maçlarda seyirci desteğinin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Alper Taban; "Takımımız bu hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu anlamda taraftar desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz. Voleybol maçlarında kıyasıya süren bir rekabet seyrediyoruz. Heyecanımızı ve sporun birleştirici gücünü birlikte yaşamak için ilçe halkımızın destek vereceğini umut ediyorum " dedi.

ŞEHRİMİZİ TEMSİL EDİYORUZ

Zorlu bir maç olacağını belirten Taban:" İnegöl her alanda olduğu gibi sporda da isminden söz ettirmeli. Elbette her iki takımda kazanmak için oynayacak. Güzel bir başarı elde etmeyi umuyoruz. Burada seyirci desteğinin de önemi büyük. Çünkü maçlarda şehrimizi de temsil ediyoruz. Bu anlamda salon sporlarına ilginin daha da artması gerektiğini düşünüyorum. Ev sahibi takım olarak oynayacağımız maçta, takımımıza başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler