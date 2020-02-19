İnegöl Belediyesi 'umut' olmaya devam ediyor

19.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:43

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Akhisar Mahallesinde anne ve oğlunun birlikte yaşadığı evin tadilatını yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yeni bir kullanım alanı sundu.



Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile ilçedeki ihtiyaç sahiplerine umut olan İnegöl Belediyesi, bir ailenin daha yüzünü güldürdü. Akhisar Mahallesinde ikamet eden alzheimer hastası anne ve psikolojik sorunları bulunan oğlunun yaşadığı bakımsız evin tadilatı yapılarak, aileye yeni bir kullanım alanı ve sıcak bir yuva sundu.



Çalışma esnasında evde bulunan anne ve oğlunu da konaklama ihtiyacı giderildi. Sağlık ekipleri tarafından anne hastaneye yatırılırken, oğlu da farklı bir merkezde konakladı. Bu sırada evde tadilat ve bakım işlerine başlandı. Yaklaşık 1 hafta gibi kısa bir sürede, çatısı olmayan evin tavanından odalarına su sızmasını engellemesi amacıyla şap atıldı. Sıvası dökülen odalar tekrar sıvanarak boya-badana işlemleri yapıldı. Banyoya lavabo takıldı. Eski kapılar sökülerek, yenileri takıldı. Mevcuttaki kullanılmaz durumda olan tüm eşyalar çöpe atıldı. Perdeden mobilyaya, beyaz eşyadan ev gereçlerine kadar evdeki tüm eşyaları yenilendi. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tadilatı yapılan ev, yerleştirilen yeni eşyalarla birlikte güzel bir görünüme sahip oldu.



Yapılan bu çalışmayla birlikte, daha önce de Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde dosyası olup kendisine uzun süre destek verilen ihtiyaç sahibi aile, sıcak yuvasına kavuşmuş oldu. - BURSA

Kaynak: İHA