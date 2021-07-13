İnebolu Muhtarlar Derneğinden "birlik ve beraberlik" programı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnebolu Muhtarlar Derneğinden "birlik ve beraberlik" programı

İnebolu Muhtarlar Derneğinden 'birlik ve beraberlik' programı
Anadolu Ajansı / Celal Bekiroğlu - Haberler | Güncel

İnebolu Muhtarlar Derneği, birlik ve beraberlik programı düzenledi.

İnebolu Muhtarlar Derneği, birlik ve beraberlik programı düzenledi.

İnebolu Belediyesi Osman Sungur Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Kaymakam Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Dernek başkanı Emrullah Kuruahmet, programda yaptığı konuşmada, muhtarlar arasında birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek amacıyla programı düzenlediklerini söyledi.

Yemeğe katılan muhtarlara ve protokol üyelerine teşekkür eden Kuruahmet, "Geçirmiş olduğumuz pandemi nedeniyle bir süredir etkinlik yapamıyorduk. İnşallah bu salgın en kısa sürede biter ve programlarımıza devam ederiz. Bu süreçte canla başla görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz." dedi.

Dernek yönetimi olarak köy ve mahalle muhtarlarını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirten Kuruahmet, "Muhtarlarımıza siz değerli protokolümüzle birlikte yardımcı olmaya devam ediyoruz. Amacımız ilçemize ve köylerimize yapılacak hizmetleri korumak, çözüm noktasında destek olmaktır." diye konuştu.

İnebolu Muhtarlar Derneğinden 'birlik ve beraberlik' programı
İnebolu Muhtarlar Derneğinden 'birlik ve beraberlik' programı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Celal Bekiroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Levent Yüksel Zeynep Bastık Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnebolu Muhtarlar Derneğinden "birlik ve beraberlik" programı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 12:38:27. #1.16#

title