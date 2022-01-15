İnebolu'da Nazım Hikmet Paneli düzenlendi

Nazım Hikmet'in Milli Mücadele'ye katılmak için Vala Nureddin, Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz Çamlıbel ile İstanbul'dan Yenidünya vapuruyla İnebolu'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla panel düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - Nazım Hikmet'in Milli Mücadele'ye katılmak için Vala Nureddin, Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz Çamlıbel ile İstanbul'dan Yenidünya vapuruyla İnebolu'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla panel düzenlendi.

İnebolu Kültür ve Sanat Derneği tarafından İnebolu Belediyesi Sinema ve Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Panele Kastamonu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Nazım Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu, eğitimci yazar Mehmet Saydur ve şair yazar Mercan Karacan konuşmacı olarak katıldı.

Panelde konuşan eğitimci yazar Saydur, Nazım Hikmet ve arkadaşlarının 1 Ocak 1921'de İstanbul'dan Yenidünya vapuruna binerek ayrıldıklarını ve 3 Ocak'ta İnebolu'ya ulaştıklarını söyledi.

İnebolu'ya sabaha karşı ulaşan vapurun dalgalar nedeniyle demir atmakta zorlandığını anlatan Saydur, "İnebolu'ya mutlaka inmek zorundalar. Çünkü sadece buradan geçiş var Ankara'ya. Gemi demir atmadan İnebolulu kayıkçılar gemiye ulaşıyor. Dalgalar yükseldikçe gemideki yolcuları ve eşyalarını alıp karaya çıkartıyorlar. Kayıktan inen her kim olursa olsun, yere kapanıyor, toprağı öpüyor, öyle çıkıyor. Bu şu demek yolcuların hedefi açısından, merhaba Van, Muş, Adana, İzmir, sana geliyorum, geldim işte. Merhaba İnebolu, merhaba Anadolu demek." ifadelerini kullandı.

Nazım Hikmet'in Ankara'ya geçmek için İnebolu'da 25 gün boyunca beklediğini anlatan Saydur, şunları kaydetti:

"İnebolu'da Gençler Mahfeli'ne gidiyorlar. Gençlerle arayı geliştiriyorlar, çok iyi davranıyorlar. O günlere kadar Nazım Hikmet milli şair. Ne olduysa burada oluyor. Ne geldiyse başına İnebolu'daki başlangıçlardan geliyor. İnebolu'da o zamanlar İstanbul'dan gelen çok değişik insanlar var. Almanya'dan gelen ve İnebolu'da bir evde kalan 4 kişilik bir grup var. Bunların başını Sadık Ahi çekiyor. Daha sonra Mehmet Eti adını alıyor ve milletvekili oluyor. Nazım bunlardan etkileniyor. Düşünmeye başlıyor, çelişkileri kafasında yaşamaya başlıyor."

Nazım Hikmet ve Vala Nureddin'e Ankara'ya geçiş izni çıktığını ve 28 Ocak 1921'de İnebolu'dan ayrıldığını aktaran Saydur, Nazım Hikmet'in İnebolu isimli bir şiiri bulunduğunu kaydetti.

Panele Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ve vatandaşlar katıldı.