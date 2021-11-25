İndirimle 14 yıl hapis cezası alan cinayet sanığı: Kardeşim gibi seviyordum

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde, arkadaşı Zeki Asya'yı (52) kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Balcı, 'haksız tahrik' indirimiyle 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada son sözü sorulan Balcı, "Zeki'yi kardeşim gibi seviyordum, öldürmek istemedim" dedi.

Beylikova ilçesinde mayıs ayında buluşan Zeki Asya, Hüseyin Balcı, Engin S., Aykut O. ve Ahmet T., birlikte alkol aldı. Bir süre sonra Hüseyin Balcı ile Zeki Asya arasında tartışma çıktı. Hüseyin Balcı, yanında taşıdığı bıçakla Asya'yı kalbinden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zeki Asya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Balcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Balcı hakkında Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmek'ten ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ali Naki Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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