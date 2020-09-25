İndiği kamyonun altında kalan madenci öldü
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İndiği kamyonun altında kalan madenci öldü

25.09.2020 14:54 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:58
İndiği kamyonun altında kalan madenci öldü

MANİSA'nın Soma ilçesinde işçi çavuşu olarak çalıştığı özel bir maden ocağında, indiği kamyonun altında kalan Nurettin Alkaya (46) yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Soma ilçesinde işçi çavuşu olarak çalıştığı özel bir maden ocağında, indiği kamyonun altında kalan Nurettin Alkaya (46) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Eynez bölgesindeki özel bir maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında işçi çavuşu olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Nurettin Alkaya, S.K. yönetimindeki 45 AAJ 648 plakalı kamyondan indikten sonra yolun karşına geçmek istedi. Bu sırada Alkaya'yı fark etmeyen S.T., kamyonuyla hareket etti. Kamyonun altında kalan Nurettin Alkaya, ağır yaralandı. Alkaya'ya ilk müdahaleyi, ocağın sağlık görevlileri yaptı. Çağırılan 112 Acil Servis ekibinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı.  Ölümüyle mesai arkadaşlarını üzüntüye boğan Nurettin Alkaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Soma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Jandarma, kazanın ardından kamyon şoförü S.K.'yi gözaltına aldı.


İndiği kamyonun altında kalan madenci öldü
İndiği kamyonun altında kalan madenci öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet ŞEN

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