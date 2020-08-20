İncirliova Emniyet Müdürü Demiralp, görevine başladı İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Fatih Demiralp, görevine başladı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Fatih Demiralp, görevine başladı.

Ali İhsan Özçelik'in Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcılığına tayininin ardından İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Fatih Demiralp, gazetecilere, kente en iyi şekilde hizmet edeceğini söyledi.

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda gayretli çalışmalara devam edeceklerini aktaran Demiralp, hırsızlık ve uyuşturucu gibi olaylara karşı da etkin mücadele edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA