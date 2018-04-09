İncirliova'da Yol Hamlesi Devam Ediyor

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, ilçe genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin bir açıklamada bulundu. Başkan Kale; "Hedefimiz 400 bin metrekare yol yapımını gerçekleştirmektir" dedi.

2014 -2017 yılları arasında ilçe genelinde 210 bin metrekare parke taşı döşeme, bakım ve onarım çalışmasını gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Kale;"İlçemiz genelinde başlattığımız yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşlarımızı çamurlu ve tozlu yollardan kurtarıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 5 milyon TL bir ödenek ayırarak 210 bin metrekare parke taşı döşeme işini gerçekleştirdik. Büyükşehir Yasası sonrası hizmet alanımızın 231 kilometreye çıkmasından dolayı özellikle köy tüzel kişilikleri ortadan kalkan yerleşim birimlerimizde yeni yolların açılması, istinat duvarlarının örülmesi, yağmur suyu ishale hattının döşenmesi, okul, cami, sağlık ocaklarının bahçelerinin düzenlenmesi ve parke taşı döşenmesi gibi hizmetleri de İncirliova Belediye Başkanlığı olarak gerçekleştiriyoruz. 60 aylık görev süremiz içerisinde ilçemiz genelinde 400 bin metrekare parke taşı döşeyerek vatandaşlarımızı çamurlu ve tozlu yollardan kurtaracağız" şeklinde konuştu. - AYDIN