İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, evi yanan kişiyi ziyaret etti
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, evi yanan kişiyi ziyaret etti

05.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:28
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, evi yanan kişiyi ziyaret etti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya evi yanan İsmail Doğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya evi yanan İsmail Doğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaya'nın ziyaretine, Atatürk Mahallesi Muhtarı Mukadder Yüksel de eşlik etti.

Kaya, aileye yardımcı olacaklarını bildirdi.

Atatürk Mahallesi'nde oturan İsmail Doğan'ın evinde 4 Ocak'ta sobadan yangın çıkmış, evde büyük çaplı hasar meydana gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan

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