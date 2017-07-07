İncirlik'ten Umudunu Kesen Alman Milletvekilleri Konya Üssü'nü Ziyaret Edecek

Alman parlamenterler Konya'daki NATO Üssü'nü ziyaret edecek.

Federal Parlamento Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan 7 kişilik bir heyetin 17 Temmuz tarihinde Konya'daki NATO Üssü'nde görevli Alman askerlerini ziyaret edeceği kaydedildi.

ASKERLERİN DURUMUNU İNCELEYECEKLER

Açıklamada ziyaret kapsamında Alman vekillerin AWACS programı konusunda bilgi alacağı ve Alman askerlerinin durumunu yerinde göreceği bildirildi.

Almanya'nın Konya Üssü'nde NATO kapsamında yürütülen AWACS erken uyarı sisteminde görev yapan 30 kadar askeri bulunuyor.

İNCİRLİK'TEN AYRILMA KARARI ALDILAR

15 Temmuz ve sonrasında FETÖ'den taraf olan, referandum sürecinde de Türkiye düşmanlığı yapan Almanya'ya, Türkiye'den İncirlik yasağı gelmişti. İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etme talepleri reddedilen Almanya, üsten ayrılmaya karar vermiş, İncirlik'in alternatifleri konusunda arayışa girmişti.

Alman parlamentosu da geçtiğimiz ay bu ayrılık kararını onadı.