İncir Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? İncir Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

İncir alerjisi, en kısa tanımıyla incir yedikten sonra ortaya çıkan bir durumdur.

İncir alerjisi, en kısa tanımıyla incir yedikten sonra ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, incirin polenlerini solumak, hatta incire dokunmakla bile ortaya çıkabilir.

İncir Alerjisi Nedir?

İncir, yüzyıllar boyunca yetiştirilen ve milattan önceye kadar uzanan bir meyve çeşididir. Armut şeklinde olan incir meyvesi, şişmiş bir çiçek sapına ait meyve çeşididir. Taze olarak, soyulmuş ya da soyulmamış olarak tüketilmesi mümkündür. Pek çok sanayide kullanılır. İncirin alerjisi, genellikle incir içinde bulunan süte karşı olan bir alerji çeşididir. Yaş fark etmeksizin hemen hemen herkeste, özellikle de vücudu narin ve alerjik reaksiyon gösteren kişilerde görülme seviyesi daha fazladır.

İncir alerjisinin belirtilerini gösteren kişi, yumurta, badem, süt, yer gibi diğer besinlere de alerji gösterebilir. Bu sebepten dolayı kişinin test yaptırmakta fayda vardır. Genellikle bebek yaşlarda olanların neye karşı alerjisi bulunduğu bilinmediği için yanlış yollara gidilebilir. Bunun yanı sıra ailede herhangi bir kişide alerjik hastalıklar varsa bebekte de olma olasılığı vardır. Bazı insanlar, olgunlaşmamış halde olan incirin ve ağacının neden olduğu latekse karşı da hassaslık oluşturulabilir.

İncir Alerjisi Nasıl Anlaşılır? İncir Alerjisi Belirtileri

İncir alerjisi belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Burun tıkanıklığı meydana gelmesi

Sık sık karın ağrısı hissetmek

Astım ve anafilaksi

Öksürme

Sürekli hapşırma

El ve ayakların, ya da yüzlerde meydana gelen şişlikler

Karında meydana gelen kramplar

Kurdeşen hastalığı

Boğaz ağrısı hissetmek

Şiddetli baş ağrıları

Belirli bölgelerde kaşıntı meydana gelmesi

Deride kaşıntı

Deri döküntüleri

Sürekli olarak gaz çıkarma ve gaz olması olarak sıralanabilir.

İncir Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

İncir alerjisinin tedavisi için bir doktora başvurmak gerekir. Doktorun yapacağı testleri değerlendirmeye alması ile birlikte alerjinin tanısı koyulur. Bu testler içinde bulunulan duruma göre farklılık gösterir. İncir alerjisinin teşhisinin konulmasında alerjik reaksiyona neden olan sebeplerin neyden kaynaklandığını belirlemek büyük önem arz eder. Alerjik semptomların kaynağını bulmak, tedavinin gidişatını ve yöntemini belirler. Diğer alerji çeşitlerinde olduğu gibi, incir alerjisinin en etkisi ve bilinen tedavisi incirden ve içerisinde incir bulunduran tüm besinlerden uzak durmak olacaktır. Doktor, çapraz reaksiyona bağlı alerjenler ile ilgili bilgi verir. İncir alerjisinin tedavisinde rahatsız eden belirtilen en aza indirilmesi için ilaç tedavisi uygulanır. Bu tedavide kullanılan ilaçlar belirtileri tamamen ortadan kaldırmaz. Sadece ileri giden rahatsızlıkları azaltır.

İncir Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

İncir alerjisi gösteren kişiler ekmek ağacı meyvesi, banyan, dut gibi besinlere aşırı hassaslık gösterir. Çimen, incir, ağlayan incir, huş ağacı poleni ya da Ficuz benjamina ortak olan antijenleri paylaşır. Bazı incir alerjileri de bu çapraz olan duyarlılıktan kaynaklanmaktadır. Taze olan incir, kuru incir kadar iyi tolere edilmemektedir.

İncir ağacının yaprağı ya da kök özsuyu tipik olarak olgunlaşmamış olan meyveye ve ağacın diğer bölgelerine göre biraz daha fazla reaksiyona sebep olur. Bunun sebebi, psoralen ve bergapten varlığına da bağlı olabilir. Olgunlaşmamış olan meyvenin lateks özünün kullanılmış olması alerjiyi tetikleyen bir diğer unsurdur. Özellikle gıda endüstrisinde bulunan incir hasatçıları, çalışanları ve paketleyicileri bu tür duyarlılıklara eğimli olur.

Kaynak: Hürriyet