İncir ağacından düşen kadın yaralandı

İncir ağacından düşen kadın yaralandı

Adıyaman'da, incir ağacında dengesini kaybederek aşağıya düşen kadın yaralandı.

10.09.2019 16:46
İncir ağacından düşen kadın yaralandı

Adıyaman'da, incir ağacında dengesini kaybederek aşağıya düşen kadın yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 142 Sokak içerisinde bulunan bir incir ağacına çıkan Songül Ö., ağaç üzerinde dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağaçtan düşerek yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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