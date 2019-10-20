20.10.2019 15:05

- İncilay öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

ORDU - Samsun'da kanser tedavisi gördüğü hastanede genç yaşta hayatını kaybeden müzik öğretmeni İncilay Baş, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Gaziantep Şahinbey Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan 26 yaşındaki İncilay Baş, yakalandığı lösemi hastalığına yenik düştü. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında bulunan İncilay öğretmen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba Alim ve anne Ayşe Baş'ın iki kızından birisi olan İncilay Baş'ın, Samsun OMÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğunu öğrenilirken, genç öğretmenin cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi. Perşembe ilçesinde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından genç öğretmen, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze törenine ailenin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kaynak: İHA