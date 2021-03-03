İnci Pars kimdir ? İnci Pars kaç yaşındadır?
Gündeme gelen haberlerle birlikte İnci Pars, kimdir sorusu vatandaşlar tarafından merak aranıyor. İnci Pars hakkında diğer bir merak edilen konu ise Pars'ın kaç yaşında olduğu. İşte İnci Pars hakkında merak edilenler
İNCİ PARS KİMDİR?
İnci Pars (d. 1 Mart 1980, Girne), Kıbrıs Türkü oyuncu. 18 yaşındayken KKTC Güzeli seçilen Pars, ilk oyunculuk deneyimini 17 yaşındayken Aşk ve Barış adlı Kuzey Kıbrıs yapımı bir televizyon filmi ile yaşamıştır. Bundan bir süre sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu Hayat Bağları adlı dizide canlandırdığı Gözde karakteriyle tanınmıştır.
İnci Melis Pars, 1980 yılında Kıbrıs'ta doğdu. 18 yaşındayken KKTC Güzeli seçilen Pars, ilk oyunculuk deneyimini 17 yaşındayken Aşk ve Barış adlı Kuzey Kıbrıs yapımı bir televizyon filminde rol alarak gerçekleştirdi. Daha sonra ise İstanbul'a yerleşen İnci Pars aynı yıl Hayat Bağları adlı dizide Gözde karakterini canlandırarak tanındı. İnci Pars, sevilen komedi dizisi Yahşi Cazibe'de Hande Katipoğlu'nun arkadaşı Tutkunaz karakterini canlandırdı. Son olarak Babam Sınıfta Kaldı dizisinde rol aldı.
Filmografisi
2013 Babam Sınıfta Kaldı - Aylin
2012- Harem - Maça Kızı
2011 Ana Yüreği - Nihal
2010-2012 Yahşi Cazibe - Tutkunaz
2010 Yasemince
2008 Kirpi - Hande
2007 Hayal ve Gerçek - Hayal
2006 Dök İçini Rahatla
2006 Binbir Gece
2003 Kurtlar Vadisi
2003 Hayat Bilgisi
2000 Hayat Bağları - Gözde
2000 Aşk ve Barış