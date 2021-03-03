İnci Pars kimdir ? İnci Pars kaç yaşındadır?

Gündeme gelen haberlerle birlikte İnci Pars, kimdir sorusu vatandaşlar tarafından merak aranıyor. İnci Pars hakkında diğer bir merak edilen konu ise Pars'ın kaç yaşında olduğu. İşte İnci Pars hakkında merak edilenler

İNCİ PARS KİMDİR?

İnci Pars (d. 1 Mart 1980, Girne), Kıbrıs Türkü oyuncu. 18 yaşındayken KKTC Güzeli seçilen Pars, ilk oyunculuk deneyimini 17 yaşındayken Aşk ve Barış adlı Kuzey Kıbrıs yapımı bir televizyon filmi ile yaşamıştır. Bundan bir süre sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu Hayat Bağları adlı dizide canlandırdığı Gözde karakteriyle tanınmıştır.

İnci Melis Pars, 1980 yılında Kıbrıs'ta doğdu. 18 yaşındayken KKTC Güzeli seçilen Pars, ilk oyunculuk deneyimini 17 yaşındayken Aşk ve Barış adlı Kuzey Kıbrıs yapımı bir televizyon filminde rol alarak gerçekleştirdi. Daha sonra ise İstanbul'a yerleşen İnci Pars aynı yıl Hayat Bağları adlı dizide Gözde karakterini canlandırarak tanındı. İnci Pars, sevilen komedi dizisi Yahşi Cazibe'de Hande Katipoğlu'nun arkadaşı Tutkunaz karakterini canlandırdı. Son olarak Babam Sınıfta Kaldı dizisinde rol aldı.

Filmografisi

2013 Babam Sınıfta Kaldı - Aylin

2012- Harem - Maça Kızı

2011 Ana Yüreği - Nihal

2010-2012 Yahşi Cazibe - Tutkunaz

2010 Yasemince

2008 Kirpi - Hande

2007 Hayal ve Gerçek - Hayal

2006 Dök İçini Rahatla

2006 Binbir Gece

2003 Kurtlar Vadisi

2003 Hayat Bilgisi

2000 Hayat Bağları - Gözde

2000 Aşk ve Barış