17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın

Ege'de dün meydana gelen 6,6'lık depremde çöken Rıza bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra çıkarılan İnci Okan'ın kurtarılmayı beklerken, Sağlık Bakanlığı UMKE görevlisine "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın" dediği anlar yürek yaktı.

UMKE görevlisi Edanur Doğan, bir yandan İnci'yi sakinleştirirken diğer yandan damar yolu açarak ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı. Doğan, İnci'nin kurtarılması için 7 saat boyunca seferber oldu.

"İNCİ'NİN HAYATINI KURTARMAYA ADAMIŞTIM KENDİMİ"

Edanur Doğan, deprem olduğunu duyar duymaz Aksaray'dan geldiklerini belirterek, "İnci'den haber aldık, köpeğinin de sesi geliyordu. Deprem sırasında evde yalnız olduğunu söyledi. İnci ile sürekli konuştuk uyumaması için. Korktuğunu, üşüdüğünü söyledi. Köpeğinin de kurtarılmasını söyledi. Tıbbi müdahaleyi yapmak için sürünerek enkaz altına girdik. Önce köpeğini kurtardık. Sonra İnci'ye ulaştım. Çok korkmuştu. Sakinleştirmeye çalıştım. Ellerimi tutmak istedi. Tabii ki tutarım dedim. Çok farklı bir duygu hissettim. İnsan hayatını kurtarmanın tarifi yok. Dar bir alandaydı. Keskin demir parçaları vardı. Çok zordu ama İnci'nin hayatını kurtarmaya adamıştım kendimi. Önemli olan İnci'ydi. Biraz sohbet ettik. Daha da sakinleşmeye başladı. 11 yıldır keman çalıyorum, yaralarım iyileşir mi diye sordu. Bacaklarımı oynatamıyorum dedi. Yarı oturur pozisyondaydı." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı