İncesu Mağarası'nda şifa arıyorlar

KARAMAN'da 1356 metre uzunluğundaki İncesu Mağarası'nın, astım, bronşit ve kalp yetmezliği hastalığına iyi geldiği belirtiliyor. Sarkıt, dikit ve traverten havuzlarla görenleri hayran bırakan mağaranın, turizminin yeni kapısı olması bekleniyor.

Kent merkezine 56 kilometre uzaklıktaki İncesu Mağarası, 2013 yılında turizme açıldı. Kayalara oyulan tahıl ambarlarıyla bilinen Taşkale köyündeki mağaranın astım, bronşit ve kalp yetmezliği hastalığına şifa olduğu belirtiliyor. Mağaraya her geçen gün ilginin artığını ifade eden Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca, şunları söyledi:

"Mağaramız, Toros Dağları'nın eteğinde 1356 metre uzunluğa sahip. Mağara'nın 1050 metrelik bölümü yürüyüş yoludur. Sarkıt, dikit ve travertenlerden oluşan mağara; astım, bronşit gibi hastalıkları iyi geliyor. Yaz, kış sıcaklık 15 derecedir, nem oranı 74'dür. Giriş derinliği 7 metre, zaman zaman 21 metreye kadar ulaşan yerleri vardır."

Mağarada daha önce peynir muhafaza edildiğini belirten Karaca, "Atalarımız bu mağarayı obruk olarak kullanıp, yaptıkları peynirleri muhafaza ederlermiş. Şimdi ise teknolojinin gelişmesi nedeniyle soğuk hafa depolarında muhafaza ediliyor" dedi.

Ziyaretçilere mağarayı kirletmemeleri konusunda uyarıda da bulunan Karaca, "Maalesef bazı ziyaretçilerimiz mağarayı kirletiyor. Mağarada sigara içip, kuruyemiş yiyor. Duvarlarına yazılar yazıyor. Bazıları sarkık ve dikitleri kırıp, yanında götürüyor" diye konuştu.



Kaynak: DHA