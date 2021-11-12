İncesu Kaymakamı Göçer "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasını sürücülere tanıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İncesu Kaymakamı Göçer "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasını sürücülere tanıttı

AA / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel
İncesu Kaymakamı Göçer

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında düzenlenen trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.

KAYSERİ (AA) - İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında düzenlenen trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.

Kayseri- Adana kara yolu İncesu çıkışında gerçekleştirilen etkinlikte Göçer'e İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz ve polis ekipleri eşlik etti.

Kara yolunda araçları tek tek kontrol eden Göçer, sürücüleri bilgilendirerek trafik kurallarını hatırlattı.

Emniyet kemeri kuralına uymayan sürücülere de uyarıda bulunan Göçer, trafikte can kayıplarının kural ihlallerinden kaynaklandığını belirtti.

İncesu Kaymakamı Göçer Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasını sürücülere tanıttı

İncesu Kaymakamı Göçer Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasını sürücülere tanıttı

İncesu Kaymakamı Göçer Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasını sürücülere tanıttı

AA / Ufuk Kocaeren - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title