İncesu Kaymakamı Göçer "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasını sürücülere tanıttı
AA / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel
İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında düzenlenen trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.
KAYSERİ (AA) - İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında düzenlenen trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.
Kayseri- Adana kara yolu İncesu çıkışında gerçekleştirilen etkinlikte Göçer'e İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz ve polis ekipleri eşlik etti.
Kara yolunda araçları tek tek kontrol eden Göçer, sürücüleri bilgilendirerek trafik kurallarını hatırlattı.
Emniyet kemeri kuralına uymayan sürücülere de uyarıda bulunan Göçer, trafikte can kayıplarının kural ihlallerinden kaynaklandığını belirtti.