İncesu'da Süt Birliği Kuruldu

İncesu ilçesinde süt üretimi bundan böyle birlik çatısı altında yapılacak.

Gerçekleştirilen ilk genel kurulun ardından faaliyete başlayan İncesu Süt Üreticileri Birliği, ilçede süt üretiminin profesyonel anlamda yapılmasını hedefliyor.

İlçede süt toplama merkezleri kurarak faaliyete başlayacak olan birliğin yönetim kurulunda ilçeye bağlı köylerdeki süt üreticileri de yer alıyor.

Birlik Başkanı Yaşar Karaçavuş, İncesu Süt Üreticileri Birliğinin, ürün kalitesini iyileştirmek, pazarlama gücünü arttırmak, üretici haklarını koruma altına alınmak ve kayıt dışı süt üretimini engellemek gibi konulardaki sorunların çözüm noktasında umut ışığı olacağını söyledi.

Karaçavuş, şunları kaydetti:

"En küçüğünden en büyüğüne kadar her yaşta insanın mutlaka tüketmesi gereken ve bir alternatifi daha olmayan önemli bir gıda maddesi olan sütün kaliteli üretimini sağlamak ve sütün üreticilerini tek merkezde toplamak, üretilen sütün kaliteli, hijyenik ve standartlara uygun kontrol edilmesi ve üretici haklarının korunması için İncesu Süt Üreticileri Birliği'nin kurulmasıyla büyük bir adım atıldı. Şu an için 19 kişi ile birliğimizi kurduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren