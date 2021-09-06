İncesu'da Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi
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İncesu'da Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi

İncesu'da Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel

İncesu ilçesinde düzenlenen Kızılay'a kan bağışı kampanyasında 70 ünite kan toplandı.

İncesu ilçesinde düzenlenen Kızılay'a kan bağışı kampanyasında 70 ünite kan toplandı.

Kayseri Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından İstiklal Caddesi'nde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kızılay'ın mobil aracı ve çadırına gelen vatandaşlar iki gün sürecek kampanyanın ilk gününden 70 ünite kan bağışında bulundu.

Kızılay sorumlusu Dr. Mustafa Kürşat Uzandaç, yaptığı açıklamada, İncesu'da 2 gün sürecek kan bağışı kampanyası gerçekleştirdiklerini, ilk gün vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Kan bağışının önemini vatandaşlara her ortamda anlattıklarını vurgulayan Uzandaç, sağlıklı herkesi bu kutsal görevi yerine getirmeye davet ettiklerini belirtti.

İncesu'da Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi
İncesu'da Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi
İncesu'da Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren

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