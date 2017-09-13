İnce Belli Olmak İçin 2 Kaburgasını Da Aldırdı

29 yaşındaki Sophia Wollershein isimli Alman kadın, daha ince bir bele sahip olabilmek için 2 kaburgasını da ameliyatla aldırdı.

İNCE BEL İÇİN KABURGALARINDAN OLDU

Asıl adı Sophia Wollersheim olan anca sosyal medyada Vegas soyadını kullanan kadın, Almanya'da ünlü bir oyuncu ve şarkıcı. Bedeni ile ilgili pek çok değişiklik yapan Sophia, öncelikle göğüslerini aşırı derecede büyüterek dikkatleri üstüne çekti. Abartlı görünüşünden yetinmeyen Sophia en son olarak 2 kaburgasını aldırdı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

İnce belli bir yapıya sahip olmak için kaburgalarını aldıran kadın, takipçilerinden fazlasıyla tepki aldı. Aldığı tepkiler karşısında bir açıklama yapan kadın "pişman değilim" mesajı verdi.

"ELEŞTİRİLERİNİZ UMURUMDA DEĞİL"

Bu ameliyat sonrası çok fazla tepki alan şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi; "İnsanlar beğense de beğenmese de ne istersem onu yaparım. Yeni bedenimi ve görünüşümü seviyorum. Bana kötü eleştri yazan insanlar umurumda bile değil."