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iMyFone'dan Dev Kampanya!

Mobil ve masaüstü cihaz kullanıcılarına çözümler sunan iMyFone, 5. yıldönümü şerefine eşsiz bir kampanya düzenledi.

07.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:51
iMyFone'dan Dev Kampanya!

Mobil ve masaüstü cihaz kullanıcılarına çözümler sunan iMyFone, 5. yıldönümü şerefine eşsiz bir kampanya düzenledi. iMyFone 5th Anniversary kampanyası kapsamında popüler iPhone konum değiştirme programı iMyFone AnyTo iOS Location Changer ücretsiz olarak verilirken, tüm iMyFone ürünlerinde %82 indirim sunuluyor. iOS, Android, Windows ve Mac kullanıcılarına bu kampanyayı kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz.

iMyFone, iOS ve Android cihazlar, Windows PC ve Mac kullanıcılarının sıkça karşılaştığı sorunları çözen yazılımlar üreten bir firma. Kaybolan verileri kurtarma, iPhone ve Android telefon ekran kilidi kaldırma, çeşitli sistem sorunlarını çözme, veri aktarımı, veri yedekleme ve geri yükleme, veri silme ve daha birçok masaüstü ve mobilde her kullanıcının karşılaştığı/karşılaşabileceği sorunlara pratik çözümler üreten iMyFone, 5 senelik bir deneyime sahip ve 190 ülkeden 35 milyar kullanıcısı bulunmakta. Şirket, 5. yıldönümüne özel harika bir kampanya başlattı. En çok ihtiyaç duyulan bir yazılım için ücretsiz lisans veriyorlar ve 58 milyar indirmeye ulaşan iMyFone yazılımları %82 indirimli fiyattan sunuluyor. Ayrıca tek bir program satın alarak 7 programa ücretsiz sahip olma fırsatı sunuluyor.

iMyFone AnyTo iOS Location Changer Programı Ücretsiz!

Kampanya kapsamında ücretsiz olarak sahip olabileceğiniz yazılım iMyFone AnyTo iOS Location Changer, iOS cihazlarda tek tıkla GPS konumu değiştirme imkanı tanıyor. Bu programa ücretsiz sahip olmak için tek yapmanız gereken iMyFone 5. Yıldönümü sayfasında en üstteki programın altında paylaşılan sosyal ağ linklerinden birine tıklayıp paylaşımda bulunmak. Ardından e-posta giriş ekranı karşınıza çıkacak. Girdiğiniz e-posta adresine ücretsiz lisans gönderimi yapılacaktır.

Bir Program Satın Alın, 7 Programa Ücretsiz Sahip Olun!

Bununla da bitmedi! iMyFone en çok kullanılan programları paket halinde sunuyor. Tek bir program satın alarak 7 programa ücretsiz sahip oluyorsunuz. Pakete dahil edilen programlar arasında; iMyfone LockWiper, iMyFone D-Back, iMyFone Fixppo, iTransor for WhatsApp, iMyFone iTransor, iMyFone KeyGenius, iMyFone TunesMate ve iMyFone Umate Pro bulunuyor. Listedeki tüm programlara baktığınızda kullanıcıların belki de sizin sıkça karşılaştığınız sorunları çözen programlar olduğunu göreceksiniz.

Tüm iMyFone Ürünlerinde %82 İndirim

Ayrıca tüm iMyFone ürünlerinde geçerli %82 indirim sunuluyor. Sitede paylaşılan kupon kodunu program satın alım aşamasında girerek anında %82 indiriminizi almış oluyorsunuz.

iMyFone'un 5. yıldönümü şerefine düzenlediği kampanyanın 14 gün sonra sona ereceğini belirtelim. Kampanya detaylarına iMyFone 5. Yıldönümü sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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