İmsak ne demek? İmsak vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?
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İmsak ne demek? İmsak vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?

İmsak ne demek? İmsak vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Ramazan ayının gelmesiyle "İmsak ne demek? İmsak vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?" soruları merak ediliyor. İmsak vakitleri tekrar gündemde yerini aldı ve imsak kelimesinin anlamı da merak edilmeye başlandı. Peki imsak nedir ve imsak vakti neyle başlar?

Oruç tutacak vatandaşlar imsak ile ilgili ayrıntıları detaylıca araştırıyor. Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

İMSAK NE DEMEK?

İmsak Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanların sahur sonrasında sabah ezanı ile birlikte başlayan yeme ve içmeyi bırakma zamanıdır. Kelime manası, kendini tutmak, bir şeyden el çekmektir. Takvimlerde, imsak'ın günlere ve illere göre başlama saatleri belirtilir. Geleneksel anlayışta sabah namazı İmsak'tan 15-20 dakika sonradır.

Orucun ne zaman başlayacağı (imsak) farklı görüşlere sebep olan bir konudur. İmsakı sabah namazından önce, sabah namazıyla birlikte, sabahın geç vaktinde ve güneşin doğmasıyla ilişkilendiren görüşler bulunmakta ve orucun başlamasını bu vakitlere göre belirleyen görüşler bulunmaktadır.

İmsakın zıddı iftardır. İmsak vaktinin başlangıcı, tan yerinin ağarmasıyla başlar. Bu vakit, takvimlerde imsak vakti olarak gösterilmektedir. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar, ibadet niyetiyle; yemeden, içmeden, küfürden, cinsî münasebetten ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir.

İMSAK VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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