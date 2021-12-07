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2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti

Sivas'ın İmranlı İlçesi Belediye Başkanı Murat Açıl'ın vefatının ardından belediye meclisi oy çoğunluğu ile Özkan Demir'i İmranlı Belediye Başkanı olarak seçti.

İMRANLI, SİVAS (İHA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2019 yılı Mahalli İdareler Seçiminde CHP'den aday olup seçilen Murat Açıl geçtiğimiz hafta İmranlı yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Açıl'ın vefatının ardından İmranlı Belediyesi Meclisi bugün, yeni başkanı belirlemek için toplandı.

BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇTİ

Yapılan toplantıda AK Partili Meclis Üyesi Özkan Demir ve CHP'li Meclis Üyesi Doğan Alışkan başkanlık için yarıştı. Demir 9 üyeden 6'sının oyunu alarak başkanlık görevine seçildi. İmranlı Belediyesi Meclisinin 5 AK Partili, 3 CHP'li ve 1 MHP'li üyesi bulunuyor.

CHP'NİN ADAYI KIL PAYI KAZANMIŞTI

2019 yerel seçimlerinde kıran kırana geçen yarışta CHP'nin adayı kullanılan oyların yüzde 38.9'unu, AK Parti'nin adayı ise 38.6'sını almıştı.

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