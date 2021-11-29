İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı - Haberler
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İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi.

İMRANLI, SİVAS (İHA) - İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi. Durumunun ağır olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Erzincan Karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında gerçekleşti. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleyen kazada İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl ve 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

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