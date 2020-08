İmkansızlıklar çözüm bulmaya itti...Çobanlık yapan lise öğrencisi atık malzemelerden enerji üretti İmkansızlıklar çözüm bulmaya itti.

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan ve yaz aylarında çobanlık yapan 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, kendisi gibi hayvanları otlatanların enerji ihtiyacını gidermek için yöntem geliştirdi. Kaya, çevresinde bulduğu atık malzemeleri kullanarak rüzgar enerjisinden elektrik üretmeyi başardı.

Mazıdağı'na bağlı Yağmur Mahallesinde yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, okulların kapandığı yaz aylarında çobanlık yaparak aile geçimine katkıda bulunmaya başladı. Hayvan otlatma zamanlarında boş arazide enerji sorunu yaşayan Kaya, çobanların temel sorununu çözmek için fikir geliştirdi. Evde bulduğu küçük bir pervane, oyuncak araba motoru ve kablolardan bir devre oluşturan Kaya, buradan elektrik üretmeyi başardı. Kaya, buradan elde ettiği elektrikle telefonunu ve el fenerini şarj etmeye başladı. Evde kullanılmayan eşyaları değerlendiren ve çocuklar için de birçok elektronik alet üreten Kaya, kendisine destek verilmesi durumunda rüzgar enerjisi ile çalışan koyun kırkma makinesi yapmayı hedefliyor.

Enerji ihtiyacı proje geliştirtti

Yaptığı çalışma ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Mardin İMKB Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, çobanlık yaptığı için her an telefona ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kaya, "Diğer çobanların da sık sık karşılaştığı enerji sorununu çözüme kavuşturmak için böyle bir devre yapmaya karar verdim. 12 saat emek verdiğim devreyi, deneme yanılma yoluyla oluşturdum. Pervane, DC motor, çobanların kullandığı sopa ve bağlantı kablolarıyla oluşturduğum enerji devresi sayesinde doğadan gelen ve hiçbir maliyeti olmayan rüzgardan faydalanmak için böyle bir çalışma yaptım. Rüzgar pervaneyi döndürüyor, daha sonra pervaneden iletilen rüzgar enerjisi DC motordan geçirildikten sonra kablolar yoluyla cihazlarda enerji depoluyorum. Bunun dışında boş vakitlerimde evde kullanılmayan malzemelerle uzaktan kumandalı araba yapıyorum. Bu şekilde kullanılmayan malzemeleri çöpe atmak yerine farklı çalışmalarda kullanıyorum. Yaptığım şeylerden zevk alıyorum. Sonraki hedefim rüzgar enerjisinden oluşan koyun kırkma makinesini yapıp işlerimi bu şekilde ucuz maliyetle gerçekleştirmek istiyorum. Şu an bu imkanlarla sınırlı sayıda proje yapabiliyorum ancak destek verilirse diğer çobanların sık sık karşılaştığı sorunları çözüme kavuşturup, çok daha iyi projeler yapabileceğime inanıyorum" dedi.

