Merakla beklenilen İmkansız dizisinin cast çalışmaları devam etmektedir. Sadece başrol oyuncuları belli olan İmkansız dizinin kadın başrol oyuncusu Hazal Kaya olurken, erkek başrol oyuncusu ise Buğra Gülsoy olmuştur. Bilim kurgu türünde olacak dizi 2017 yılında Güney Kore'de yayınlanan ve izlenme rekorları kısan Oasis'ten uyarlama olacak. Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde oynacağı İmkansız dizisi hakkında araştırmalar merak konusu oldu. Peki, İmkansız dizisi konusu ne? İmkansız oyuncuları kimler? İmkansız ne zaman yayınlanacak? İmkansız dizisi konusu ne? İmkansız oyuncuları kimler? İmkansız ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

İMKANSIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bilim kurgu türünde olacak dizi 2017 yılında Güney Kore'de yayınlanan ve izlenme rekorları kısan Oasis'ten uyalama olacak. Dizinin konusu ise şöyle özetlenebilir: Bir yandan eşinin ölümcül hastalığı ile mücadele ederken diğer yandan yoksulluk ve kaosa mahkum edilmiş insanlar ile ilgilenen bir adama, yakın bir arkadaşından teklif gelir. Başta teklifi ilk reddetse de içeriğini görünce kabul etmesi gerektiğini düşünür. Hazırlıklara başlayan adam bir gurup mühendis ve botanikçi ile birlikte uzaya doğru hareket eder. Marsa ulaşan adam bu sırada arkadaşının kayıp olduğunu öğrenecektir. Esrarengiz ölümler tuhaf olaylar ile karşı karşıya kalan adam arkadaşını aramaya başlar ve olaylar gelişir.

İMKANSIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Merakla beklenilen İmkansız dizisinin cast çalışmaları devam etmektedir. Sadece başrol oyuncuları belli olan İmkansız dizinin kadın başrol oyuncusu Hazal Kaya olurken, erkek başrol oyuncusu ise Buğra Gülsoy olmuştur. Bizde sizler için İmkansız dizisinin başrol oyuncularını yakından tanıtacağız ve dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olduğu zaman bunu sizlerle paylaşacağız.

İMKANSIZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimlerinin İstanbul'da ve İzmit'te yapılması planlanıyor.

İMKANSIZ DİZİSİ YAPIMCISI VE YÖNETMENİ KİMDİR?

İmkansız dizisinin yapımcılığını Med yapım üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Arda Sarıgün oturacak.

İMKANSIZ DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Cast çalışmaları devam eden dizinin sadece başrolleri belli oldu. Ama bu bile dizi severleri heyecanlandırmaya yetti. Çünkü başrolde Kuzey Güney dizisinin başrollerinden Buğra Gülsoy ve Hazal Kaya var. Bu ikilinin olduğu bir dizinin tutmama ihtimaline seyirciler pek ihtimal vermiyorlar. Dizi FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

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