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İmkanlar gençler için seferber edildi

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

- İmkanlar gençler için seferber edildi Başkan Zolan gençlerle buluştu Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği Gençlik STK'ları ile Cankurtaran Yaz Kampı Buluşmasına katılan Başkan Zolan, kamp hatırası için gençlerle el baskısı yaptı.

- İmkanlar gençler için seferber edildi

Başkan Zolan gençlerle buluştu

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği Gençlik STK'ları ile Cankurtaran Yaz Kampı Buluşmasına katılan Başkan Zolan, kamp hatırası için gençlerle el baskısı yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği Gençlik STK'ları ile Cankurtaran Yaz Kampı Buluşması yapıldı. Gençlik Meclisi Başkanı Birden, Gençlik Meclisi çatısı altında Denizli'deki genç STK'lar arasında kaynaşmayı ve etkileşimi sağlamak, birlik beraberlik ortamını tesis etmek, işbirliği başlatmak, kapasite artırımını sağlamak amacıyla bir buluşma gerçekleştirdiklerini anlatarak, desteklerini kendilerinden esirgemeyen Başkan Zolan'a teşekkür etti.

Gençler için tüm imkanlar seferber

Bir süre gençlerle sohbet eden Başkan Zolan, Gençlik Meclisi'nin zaman zaman farklı projeleri gerçekleştirmek için Cankurtaran Mesireliği'nde toplandığını anlattı. Denizli'deki genç STK'larla buluşma isteğine kendilerinin de çok memnun olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Hepiniz hoş geldiniz. Bu imkanlar hepimizin, şehrimizin gençlerimizin. Burası sizin kendi eviniz" dedi. Gençlere yönelik her türlü proje için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını kaydeden Başkan Zolan, gençlerin mutlaka bir dalda spor yapması tavsiyesinde bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 20 farklı branşta ücretsiz spor kursu verdiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Spor ruh ve beden sağlığının yanında aslında bir kurallar zinciridir. İnsanı disipline eder, hayata hazırlar, düştüğün yerden kalkmasını öğretir ve spor bir ekip çalışmasıdır. Bu nedenle gençlerimiz mutlaka bir dala spor yapmalı" dedi.

Kültür ve sanatın önemi

Kültür ve sanatın da çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizlimizde tiyatro, karikatür, ve resim gibi farklı kurslarımız var. Bir de konservatuarımız var. Ben oraya gittiğimde çok mutlu oluyorum. Orası ayrı bir güzellik. Birçok dalda müzik enstrüman kursları veriyoruz. Zor gibi görünüyor ama o ilk adımı atmanız gerekiyor. Kültür ve sanata da vakit ayırın" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından gençlerle fotoğraf çektiren Başkan Zolan, gençlerin ok atışlarını izledi. Genç STK'lar ile keyifli zaman geçiren Başkan Zolan, kamp hatırası için de gençlerle el baskısı yaptı. Etkinlikte ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yangın eğitimi ve canlı müzik ile geleneksel oyunlar oynandı.

İmkanlar gençler için seferber edildi

İmkanlar gençler için seferber edildi

İmkanlar gençler için seferber edildi

İmkanlar gençler için seferber edildi
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
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