IMF: Pandemiden bu yana Ürdün'e 1,2 milyar dolar ödeme yapıldı

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Mart 2020'den bu yana Ürdün'e, ekonomik iyileşmeyi desteklemek için yaptığı toplam ödemenin 1,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün ekonomik iyileşme konusunda doğru yolda yürüdüğü ifade edildi.

IMF'nin, Ürdün'deki finans ve para kurumlarıyla iş birliği içinde, iyileşmeyi sağlamlaştırmak, yatırımları desteklemek ve işleri korumak için 2022 programının hedeflerini gözden geçirdiği aktarılan açıklamada, incelemenin tamamlanmasının ardından 335,2 milyon dolar özel çekme hakkı (SDR) tahsisinin gerçekleşeceği kaydedildi.

Açıklamada, donörlerin desteğinin devam etmesinin, Ürdün'ün dış finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olma ve mültecilere ev sahipliği yapmanın getirdiği orantısız yükü taşıma konusunda son derece önemli olduğu aktarıldı.

Uluslararası Para Fonu, Mart 2020'de yaklaşık 1,293 milyar dolarlık SDR tahsisine karşılık gelen dört yıllık bir ekonomik toparlanma programına onay vermişti.

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AA / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Son Dakika Haberleri

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