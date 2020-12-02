İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil

Dün DEAŞ'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi için hazırlık yaptığı iddia edilirken, İmamoğlu konuyla ilgili olarak ilk kez konuştu. İBB Başkanı, "Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil" dedi.

Dün basına yansıyan bazı haberlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için suikast girişimi hazırlığı olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU İLK KEZ KONUŞTU

Bugün canlı yayında İsmail Küçükkaya konuyla ilgili olarak resmi belgeleri okurken İBB Başkanı İmamoğlu ilk kez açıklama yaptı.

"BENİM GÜNDEMİMDE PANDEMİ VAR, BU İDDİALAR YENİ DEĞİL"

AFAD'da pandemiyle ilgili bir toplantıya katılan İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil. Gereken açıklamayı sözcüm Murat Ongun yaptı" ifadelerini kullandı.