İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil

02.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:21
İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil

Dün DEAŞ'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi için hazırlık yaptığı iddia edilirken, İmamoğlu konuyla ilgili olarak ilk kez konuştu. İBB Başkanı, "Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil" dedi.

Dün basına yansıyan bazı haberlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için suikast girişimi hazırlığı olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil

İMAMOĞLU İLK KEZ KONUŞTU

Bugün canlı yayında İsmail Küçükkaya konuyla ilgili olarak resmi belgeleri okurken İBB Başkanı İmamoğlu ilk kez açıklama yaptı.

"BENİM GÜNDEMİMDE PANDEMİ VAR, BU İDDİALAR YENİ DEĞİL"

AFAD'da pandemiyle ilgili bir toplantıya katılan İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil. Gereken açıklamayı sözcüm Murat Ongun yaptı" ifadelerini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
Gündeme bomba gibi düştü! Banka, borsa, fabrikanın ardından Katar'a sperm de sattık
Gündeme bomba gibi düştü! Banka, borsa, fabrikanın ardından Katar'a sperm de sattık
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı

NE OLMUŞTU?

Dün basına yansıyan bazı haberlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi için hazırlık yapıldığı iddia edildi. Hazırlığın DEAŞ tarafından yapıldığı öne sürülürken konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir" demişti.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamasında suikast girişimi iddialarını yalanlamıştı. Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Derecelendirmeye göre operasyonlar yapılır, böylece bu girişimler tesirsiz hale getirilir ve böyle bir tehlike bertaraf edilir. Ama bunlar açıklanmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Yorumları (1)
1245: yav he he
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Osman Kavala Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce İrem Derici Serdar Ortaç Bülent Ersoy
Spor Falcao Fuat Çapa Fatih Terim Yılmaz Vural Ali Palabıyık
Tüm Haberler Bursa Çocuk Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 15:20:48. #1.15#
title