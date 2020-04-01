İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'daki vaka sayısını açıklamasının ardından "En azından İstanbul'a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplatısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koca, koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını gösteren il bazlı bir harita paylaştı. Koca, "Bütün illerimizde bu virüsün olduğunu biliyoruz. En çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852. Vakaların yüzde 60'i İstanbul'da." dedi.

Sağlık Bakanı'nın bu açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sokağa çıkma yasağı getirilmeli çağrısını yineleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sağlık Bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı. Toplam hasta sayısının %60'ının İstanbul'da olduğunu paylaştı. En azından İstanbul'a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır."

"İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TEK ÖNLEMDİR"

İmamoğlu dün de 750-800 bin İstanbullunun Pazartesi günü toplu taşıma kullandığını ifade ederek, "Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum; İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir." demişti.