İmamoğlu'yla konuşurken yakasında mikrofon olduğu iddiasına Gülizar Anne'den yanıt: Yakama bir şey takmadılar, sevmek suç mu? - Haberler
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İmamoğlu'yla konuşurken yakasında mikrofon olduğu iddiasına Gülizar Anne'den yanıt: Yakama bir şey takmadılar, sevmek suç mu?

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sokakta gezdiği bir videoda, kendisine sevgi gösterisinde bulunan yaşlı kadının yakasında mikrofon olduğu öne sürüldü. İBB sözcüsü Murat Ongun ise Gülizar Anne'nin iddialara yanıtını paylaştı. İmamoğlu'nu çok sevdiğini söyleyen Gülizar Anne, "Pazara gidiyordum bir anda görünce 'Hoş geldin oğul, yavrum' dedim. Tesadüf önüme çıkınca içimden sevmek geldi. Suç mu yani? Sevemem mi ya? Benim yakama bir şey takmadılar yavrum. Hiçbir şey demesinler" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sokakta vatandaşlarla olan diyaloğunu paylaştı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ongun'un paylaştığı videoyu alıntılayarak, "Murat Bey! Kadına yaka mikrofonu takıp organize ettiğiniz 'dürüst ve çalışkan başgan' algınız elinizden patladı. Biraz daha dikkatli çalışın" dedi.

Bu iddiaların ardından yeni bir paylaşım yapan Murat Ongun, "Allah iftiracılara Gülizar Anne'nin güzel yüreğinden iyilik nasip etsin. Umarız biraz utanırlar…" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'yla konuşurken yakasında mikrofon olduğu iddiasına Gülizar Anne'den yanıt: Sevmek suç mu?

Yakasına mikrofon takıldığı iddialarına yanıt veren Gülizar Anne, "Pazara gidiyordum bir anda görünce 'Hoş geldin oğul, yavrum' dedim. Tesadüf önüme çıkınca içimden sevmek geldi. Suç mu yani? Günah mı, sevemem mi ya?" şeklinde konuştu.

Muhabirin, "Sizin yakanıza mikrofon takıldığı söyleniyor. Bu doğru mu?" sorusuna "Bana bir şey takılmadı yavrum." diyen Gülizar Anne, "Size şunları söyleyeceksiniz denildi mi?" sorusuna ise "Hayır, hayır tesadüf ya. Şu türbe yüzünden söyledim. Yapılıyor diye. Sevindiğimden söyledim, yaptırıyor diye. Benim yakama bir şey takmadılar yavrum. Hiçbir şey demesinler. Beni kullanmasınlar. İmamoğlu'na mesajım; çok çalışsın, dik dursun Allah yardım eder ona." diye konuştu.

Servet Uzun
Servet Uzun
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