Yesevi Alperenler Ocağı Genel Başkanı Kürşat Mican, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "145 yıl" söyleminin vicdanları sızlattığını belirterek, "Beş bin yıllık devlet ahlakımıza, adabımıza, teamüllerimize gelenek ve göreneklerimize taban tabana zıt böyle bir izahat, iki asırdır bu memleketi hizaya getirmek isteyen, Anadolu topraklarındaki varlığımızdan rahatsız olan Avrupa'ya ve Avrupalılara ait bir ağızdır, söylemdir." dedi.

Mican, Eyüp'teki Yesevi Alperenler Ocağı'nda düzenlediği basın açıklamasında, 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarıyla alakalı yaşanan şaibeli durumun milleti gerdiğini ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulunun ve Türk yargısının bu konuda en doğru ve en adil kararla süreci neticelendireceğine dair inançlarının tam olduğunu vurgulayan Mican, İmamoğlu'nu eleştirdi.

İmamoğlu'nun bir açıklamasında, "Demokrasi sadece kazanılarak temin edilmez. İstanbul seçimini sadece İstanbullu değil tüm dünya izliyor... 145 yıldır biz demokrasi için mücadele ediyoruz." diyerek kalbinde olanı ve gerçek kimliğini ortaya serdiğini aktaran Mican, şunları kaydetti:

"İmamoğlu'nun 145 yıl söylemi vicdanları sızlatmıştır. Beş bin yıllık devlet ahlakımıza, adabımıza, teamüllerimize gelenek ve göreneklerimize taban tabana zıt böyle bir izahat, iki asırdır bu memleketi hizaya getirmek isteyen, Anadolu topraklarındaki varlığımızdan rahatsız olan Avrupa'ya ve Avrupalılara ait bir ağızdır, söylemdir. Bu dil büyük Türk milletine, milli tarihini özümsemiş ve benimsemiş Anadolu insanına, 3 kıtayı adaletle, şefkatle, merhametle, liyakatle yönetmiş, dünyaya 72 milleti asayişle bir arada tutmanın dersini vermiş şanlı ecdadımızın torunlarına ait olan bir dil, bir üslup ve bir dimağ değildir. Bizler şanlı ecdadımızla gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA