İmamoğlu, "Utanmadan bana mektup yazıyor" diyen Erdoğan'a Öcalan'ın mektubunu hatırlattı - Haberler
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İmamoğlu, "Utanmadan bana mektup yazıyor" diyen Erdoğan'a Öcalan'ın mektubunu hatırlattı

Haberler.com - Haberler | Politika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik "Utanmadan bana mektup yazıyor" sözlerine teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan alınan mektubu hatırlatarak karşılık verdi. İmamoğlu, "Benim mektubum utanılacak bir mektup değildir. 31 Mart seçimlerinde cezaevinden rakibim (Binali Yıldırım) lehine istenen mektup utanılacak bir mektuptur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB hakkında başlattığı özel teftişle ilgili iddialara, CHP Genel Merkezi'nde 11 büyükşehir belediye başkanıyla birlikte yanıt verdi. İmamoğlu'nun konu başlıkları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bana utanmadan mektup gönderiyor" sözleri de vardı. İmamoğlu, Erdoğan'ın bu sözlerine teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan alınan mektubu hatırlatarak yanıt verdi.

"BENİM MEKTUBUM UTANILACAK BİR MEKTUP DEĞİL"

İmamoğlu, "Ne yazık ki aldatılan bir cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanlığı makamının yanlış şeyler söylemesini istemediğim için bilgilendirmek istedim. Benim mektubum utanılacak bir mektup değildir. 31 Mart seçimlerinde cezaevinden rakibim (Binali Yıldırım) lehine istenen mektup utanılacak bir mektuptur" dedi.

"DERHAL İSTİFA ETMESİ LAZIM"

İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili sert ifadeler kullanan İmamoğlu, "Polis katili, Bylock kullanan kişiler tespit edildi' diyor bakan. Bunu gevrek gevrek basına söylüyor! Madem bunlar tespit edildi sen ne yapıyorsun orada? Ya ben istihbarat teşkilatı mıyım? Niye oturuyorsun. Derhal istifa etmesi lazım" diye konuştu.

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