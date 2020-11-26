İmamoğlu'ndan "Toplantı kayıt altına alınmasın" diyen müdüre yanıt: Rahatsızım diyen burayı terk edebilir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısının kayıt altına alınmasını istemeyen TCDD İstanbul 1. Bölge Müdürü Acar'a, "Kişisel olarak ben bulunmaktan rahatsızım diyen varsa toplantıyı terk edebilir" tepkisinde bulundu.

TCDD İstanbul 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısının kayıt altına alınması için Ekrem İmamoğlu'na oylama teklifinde bulundu.

"BU VE BENZERİ TOPLANTILAR ŞEFFAF BİR BİÇİMDE YAYINLANMAKTADIR"

İmamoğlu, Acar'ın teklifine "Bu şahsi talebinizdir. Bizim bu UKOME toplantımızı kapsamamaktadır. İBB'nin tanzim ettiği bu ve ya benzeri toplantıların tümü katılımcıların kim olduğuna bakmaksızın şeffaf bir biçimde yayınlanmaktadır. Burada kurumsal olarak bulunmaktan rahatsız olan varsa bunu kurumları bize yazsın değerlendirelim. Kişisel olarak ben bulunmaktan rahatsızım diyen varsa toplantıyı terk edebilir. Bu UKOME'yi biz koordine ediyoruz, çalışma koşullarını ve buradaki kapsama alanını biz tanzim ediyoruz. Bu UKOME'nin herhangi bir gündemini ilgilendirmediği için de bu oylama önerinizi reddediyorum" diye yanıt verdi.

İMAMOĞLU'NDAN ACAR'A: CEVABIM BELLİ AMA YAZSINLAR

Acar bunun üzerine İmamoğlu'na "O zaman başkanım diğer EKOME'den önceyazılarımızı yazalım kurumlar olarak size" diye yanıt verdi. İmamoğlu da "Olur yazsanız da cevabım belli ama yazsınlar değerlendirelim" ifadeleriyle Acar'a karşılık verdi.